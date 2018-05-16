Наира Адамян: нужно прекращать говорить о запретах и контрсанкциях

Бигфарма готова продолжать инвестировать в Россию. Об этом заявила генеральный директор группы компаний Sanofi в Евразии Наира Адамян (на фото) на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

Большая фарма будет инвестировать, если будут уважаться интеллектуальные права. «Мы хотим вырастить своих чемпионов, без охраны интеллектуальной собственности здесь не обойтись», – считает эксперт.

По ее словам, в России сильная фундаментальная наука, мы сильны в проведении клинических исследований. Но есть пробелы в цепочке вывода лекарств на рынок. Эти проблемы можно решить при разумном сотрудничестве с Большой фармой.

«Наверное, надо прекращать разговоры о запретах, контрсанкциях, разрешать ввозить одни препараты и не запрещать другие. Не думаю, что в этой ситуации Большая фарма может захотеть продолжать инвестировать», – высказала свою точку зрения Наира Адамян.

По ее мнению, во многом «Фарма-2020» исполнена благодаря сотрудничеству с Большой фармой, международные компании также могут участвовать и в реализации «Фармы-2030».

«Большая фарма готова к диалогу, но для его продолжения должны быть определенные условия», – заключила она.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»