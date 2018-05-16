Эксперт: в ближайшие годы фармритейл сильно изменится

Состав игроков на рынке фармацевтической дистрибуции и розницы изменится в ближайшие несколько лет. Такое мнение высказал председатель правления и управляющий партнер Marathon Group Сергей Захаров на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

В течение десяти-пятнадцати лет останутся десять дистрибьюторов, высокая концентрация также будет и на аптечном рынке, уверен эксперт. По его словам, это произойдет не за счет сделок слияний и поглощений, а за счет ухода крупных игроков.

«В настоящее время мы наблюдаем кризис платежей со стороны даже крупных аптечных компаний. Эволюционно проблемные сети будут замещаться теми сетями, которые будут чувствовать себя хорошо», – пояснил он.

Также по его словам на аптечный рынок будет влиять цифровизация. Он не согласен с экспертами, оценивающими цифровой фармритейл в 10% от сегодняшнего рынка: «Мы думаем, что будет больше».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»