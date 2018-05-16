Инвестиции «ВЕРТЕКС» в фармпроизводство в ОЭЗ «Санкт-Петербург» составят более 4,4 млрд рублей

Фармкомпания «ВЕРТЕКС» строит лабораторно-складской корпус в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская».

Инвестиции в проект планируются в размере 240 млн рублей, предположительно еще 90 млн рублей потребуются на необходимое оснащение и оборудование. Завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта намечены на 2019 год.

Первую очередь производственного комплекса площадью около 22 000 м2 на участке «Новоорловская» компания открыла в 2015 году.

Общая сумма инвестиций фармпроизводителя на территории петербургской ОЭЗ с учетом строительства и эксплуатации первой очереди фармзавода составит более 4,4 млрд руб.

«Фармацевтический вестник»