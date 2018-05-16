Министр здравоохранения Красноярского края решил уйти в отставку

Один из бессменных министров здравоохранения в СФО Вадим Янин, руководящий отраслью в Красноярском крае, заявил о намерении покинуть свой пост. Это произошло 16 мая на заседании Комитета по охране здоровья и социальной политики Заксобрания края.

Это решение стало для многих политиков неожиданностью. Вадим Янин успешно руководит министерством десять лет.

«С понедельника Вадим Николаевич уходит в отпуск, потом он хотел бы покинуть министерство, но глава региона Александр Усс пока не подписывал соответствующих распоряжений», – сообщил источник в Минздраве.

Чиновник возглавляет Минздрав десять лет, – это один из самых долгих сроков среди руководителей регионального здравоохранения в Сибири. За эти годы на территории значительно улучшились демографические показатели, а сеть лечебных учреждений приросла кардиоцентром, тремя перинатальными центрами, крупными многопрофильными больницами, сосудистыми центрами в районах.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»