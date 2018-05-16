Валентина Матвиенко: закон о контрсанкциях не будет ограничивать ввоз лекарств из США

Закон о контрсанкциях, принятый Госдумой РФ в первом чтении, не будет содержать ограничений по экспорту из США лекарств и медтехники, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Напоминаю, закон рамочный, и никаких ограничений, которые так волновали людей относительно лекарственных средств и медтехники , в проекте не содержится, как и мер, которые могли бы причинить вред нашей стране, обществу, гражданам», — сказала глава Совета Федерации в интервью РИА «Новости».

Два законопроекта в ответ на очередные санкции США приняла Госдума на заседании 15 мая. Депутаты единогласно (412 голосов) поддержали в первом чтении законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Второй принятый законопроект касается введения уголовной ответственности за исполнение санкций на территории РФ и также принят единогласно.

Фото: council.gov.ru

«Фармацевтический вестник»