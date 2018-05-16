Эксперт: розничный рынок лекарств вошел в период ремиссии

По итогам I квартала 2018 года рынок снижается и вполне возможно снижение продолжится и в дальнейшем. Об этом заявил генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов в ходе аналитической сессии фармацевтического форума Института Адама Смита.
По данным аналитической компании IQVIA только результаты марта показали рост рынка в 4%. Однако в натуральном выражении потребление падает.
«Розничный рынок вошел в период ремиссии, основной вклад делают рецептурные препараты и дженерики», – отметил Николай Демидов.
Еще один яркий тренд розничного сегмента: продолжается ухудшение финансовой составляющей в товаропроводящей цепочке.
«Углубление противоречий между участниками цепочки ведет к рискам. Высок риск банкротства в дистрибуции и сетевом ритейле», – отметил аналитик.
Оксана Баранова
«Фармацевтический вестник»