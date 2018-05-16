Эксперт: меры воздействия на нарушителей прав интеллектуальной собственности неэффективны Эксперт: розничный рынок лекарств вошел в период ремиссии » Роспатент: тенденция к озеленению патентов очевидна Попытка продлить срок жизни патента требует большого умения и глубоких знаний. Умелое описание препарата другими характеристиками вводит экспертов Роспатента в заблуждение. Об этом в ходе фармацевтического форума Института Адама Смита заявила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий. «Эксперты используют открытые источники, этим пользуются недобросовестные игроки рынка. Но уличить их сложно», – заявила она. Пул предложений, подготовленный Роспатентом, касается изменений в регламент по изобретениям, которые позволяют сделать максимально прозрачной процедуру патентования. Кроме того, в Минздрав отправлено предложение допускать регистрацию лекарств до окончания срока действия патента, при этом ограничивая их обращение до истечения этого срока. Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»