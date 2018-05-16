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Роспатент: тенденция к озеленению патентов очевидна

Попытка продлить срок жизни патента требует большого умения и глубоких знаний. Умелое описание препарата другими характеристиками вводит экспертов Роспатента в заблуждение.

Об этом в ходе фармацевтического форума Института Адама Смита заявила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

«Эксперты используют открытые источники, этим пользуются недобросовестные игроки рынка. Но уличить их сложно», – заявила она.

Пул предложений, подготовленный Роспатентом, касается изменений в регламент по изобретениям, которые позволяют сделать максимально прозрачной процедуру патентования. Кроме того, в Минздрав отправлено предложение допускать регистрацию лекарств до окончания срока действия патента, при этом ограничивая их обращение до истечения этого срока.

Оксана Баранова
«Фармацевтический вестник»

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Май 16, 2018 | Просмотров: 21