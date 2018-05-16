Эксперт: меры воздействия на нарушителей прав интеллектуальной собственности неэффективны

Инвестиции в инновации — это шаг доброй воли, и компаниям необходима стабильность, надежность и предсказуемость на российском рынке. Об этом говорили представители фармкомпаний в рамках пресс — брифинга Ассоциации AIPM в ходе фармацевтического форума Института Адама Смита.

По словам президента ГК «Новартис» в России Вадима Власова, в целом компании удовлетворены диалогом с регуляторами. Кроме того они считают программу «Фарма 2020» успешно выполненной. Но перед бизнесом и государством стоит ряд актуальных задач, на которых необходимо сосредоточить совместные усилия. В частности, речь идет об увеличении доступности инноваций для пациентов.

Как отметил генеральный директор Pfizer в России Эрик Патруйярд, без четко выстроенной системы защиты прав интеллектуальной собственности добиться этой цели проблематично.

Он подчеркнул, что в настоящий момент угроза для инноваций заключается в ситуации, при которой на российском рынке компании, нарушающие патентные права, имеют возможность реализовывать свои препараты. При этом даже судебные разбирательства далеко не всегда способны решить эту проблему. Бизнес готов к диалогу с регуляторами и подготовил пул предложений, которые позволят выработать действенные меры по укреплению системы защиты прав интеллектуальной собственности.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»