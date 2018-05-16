Самая большая субсидия Минпромторга в 2016 году пришлась на Кагоцел

Минпромторг РФ выделил в 2016 году наибольшую субсидию в размере 69,84 млн рублей на создание фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы препарата «Кагоцел», сведения о регистрации которого на момент выделения субсидии содержались в Государственном реестре лекарственных средств. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты в 2017 году.

«Наибольшая субсидия в размере 69,84 млн рублей предоставлена в 2016 году ООО «Ниармедик фарма» на «создание участка синтеза фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы препарата «Кагоцел» и «создание участка синтеза фармацевтической субстанции лекарственного препарата PBTZ169».

В отчете работы Счетной палаты говорится, что на период предоставления субсидии в Государственном реестре лекарственных средств уже содержались сведения о регистрации фармацевтической субстанции «Кагоцел» от 13 августа 2007 года производителем ООО «Ниармедик плюс», которое, по данным информационной системы «СПАРК», является головной компанией (учредителем) ООО «Ниармедик фарма».

Фото: © Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС