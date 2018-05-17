Экс-министра здравоохранения Татарстана обвинили в конфликте интересов

Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин создавал конфликт интересов, совмещая работу в ведомстве и руководство кафедрой менеджмента здравоохранения в Казанском медуниверситете, заявил начальник антикоррупционного управления при президенте республики Марс Бадрутдинов. По его словам, Вафин трудоустраивал на кафедру своих подчиненных из министерства и зачислял на обучение студентов с низкими баллами, но «влиятельными родителями».

«Бывший министр здравоохранения длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с руководством кафедрой в медуниверситете. Все это происходило в рабочее время в ущерб основной занятости и снижало управленческую деятельность. Более того, экс-министр принял на руководимую кафедру своих подчиненных по министерству, распределял обязанности, то есть выполнял распорядительную функцию», – заявил Бадрутдинов в среду, 16 мая, на заседании антикоррупционной комиссии в Казанском Кремле.

Кроме того, по его словам, с подачи Вафина министерство «присвоило» исключительные права на отбор абитуриентов-целевиков для медуниверситета: «Мы обнаружили несколько студентов, зачисленных с баллами намного ниже, чем у других, но с влиятельными родителями».

Бадрутдинов сообщил, что сотрудники управления провели опрос среди представителей Минздрава, который показал, что многие чиновники знали о конфликте интересов со стороны Вафина и практически всех его заместителей. «Даже по этим обстоятельствам можно было отстранять от должности», – сказал Бадрутдинов.

Портал «Вечерняя Казань» писал в марте 2017 года о том, что Адель Вафин заведовал кафедрой в Казанском медуниверситете вплоть до 19 января 2017 года, когда по результатам антикоррупционной проверки он подал ректору заявление об увольнении. Экс-министру тогда объявили дисциплинарное взыскание.

Вафин возглавил региональный Минздрав в 2013 году и был снят с должности в середине февраля 2018 года. На его место назначили главврача Городской клинической больницы №7 Казани Марата Садыкова. Слухи о грядущей отставке Вафина появились после того, как его заместитель Елена Шишмарева была в феврале 2018 года заключена под домашний арест по делу о мошенничестве и превышении служебных полномочий, а через несколько дней найдена мертвой.

Тогда же, в феврале, стало известно о том, что Вафин перешел на работу в Казанский федеральный университет. Его назначили на должность советника ректора Ильшата Гафурова.

Источник: Реальное время, Бизнес Online

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