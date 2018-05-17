Navicon визуализировал логистику для «Р-Фарм»

Системный интегратор и разработчик Navicon создал автоматизированные визуальные отчеты для логистического отдела фармкомпании «Р-Фарм». Фармпроизводитель получил набор средств для бизнес-аналитики Microsoft Power BI, позволяющий аналитикам «Р-Фарм» оперативно обрабатывать информацию о складской деятельности, включая данные о поставках и отгрузках товаров, а также об условиях их хранения и транспортировки.

Управление складской и транспортной логистикой в «Р-Фарм» осуществляется в ERP-системе на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Однако ERP-решение, предназначенное прежде всего для ведения складского учета, не полностью удовлетворяло потребностям отдела складской аналитики – обработка информации и создание аналитических отчетов были затруднены. Поэтому было решено внедрить средства визуализации для оперативного формирования наглядной отчетности.

Для выполнения проекта был выбран сиcтемный интегратор Navicon как проверенный поставщик ИТ-решений для фармотрасли, прошедший валидацию по стандартам GMP от экспертов «Р-Фарм». В ходе проекта специалисты Navicon внедрили табулярную модель Microsoft SSAS (SQL Server Analysis Services) для консолидации данных из таблиц ERP-системы, а также набор инструментов визуализации на платформе Microsoft Power BI.

«У Microsoft Power BI сформировалось огромное и сильное комьюнити разработчиков и пользователей, которое на ежемесячной основе выпускает релизы и обновления Power BI – система постоянно развивается, и это одна из главных причин выбора инструментария для реализации проекта. Помимо этого мы обращали внимание на качество оформления дашбордов и возможность добавления интерактивных элементов в отчеты самими пользователями, без привлечения разработчиков и ИТ-специалистов», – комментирует выбор Владимир Мирошниченко, руководитель проектов департамента BI ИТ-компании Navicon.

По итогам проекта у отдела складской логистики «Р-Фарм» появился удобный инструмент, позволяющий корректно агрегировать и отображать в любой степени детализации данные о складской деятельности: контейнеризации, процессах приемки, комплектования и проверки заказов, а также другие сведения о работе склада.

Кроме того, интегратор создал серию графических дашбордов для отдела логистики: дашборды содержат данные о поставляемом и принятом товаре, о размещении продукции, в частности, о том, какой сотрудник принял и разместил лекарственные препараты. На выходе они позволят директору по логистике более оперативно выстраивать работу отдела, принимая во внимание все нюансы и тонкости фармлогистики, а также контролировать эффективность работы отдельных сотрудников.

«В “Р-Фарм” очень широкая номенклатура препаратов – более 12 тысяч международных непатентованных наименований. Это сложно организованная, сильно нагруженная структура: огромные склады и обороты погрузок и отгрузок. Причем хранение и транспортировка лекарственных препаратов должны быть организованы с учетом множества условий: оптимальных температурных режимов, влажности, герметичности. И если при этом данные обо всех препаратах отражаются в виде многостраничных документов Excel, работа складских аналитиков сильно затрудняется. Поэтому нам был необходим инструмент, который позволил бы не только видеть данные, но и иметь возможность оперативно извлекать из них необходимую информацию о состоянии складов», – комментирует положение дел Олег Рынсков, директор по ИТ компании «Р-Фарм».

В будущем планируется развитие системы визуальной аналитики: подключение новых пользователей и отделов.

С Navicon компанию связывает давнее сотрудничество: в «Р-Фарм» в 2016 г. была внедрена система Navicon Pharma CRM на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 – собственная разработка системного интегратора Navicon для комплексного управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами. Также в филиалах фармпроизводителя в 70 городах были установлены ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 и аналитическое ИТ-решение на базе технологий Microsoft BI.

Источник публикации: Navicon

«Фармацевтический вестник»