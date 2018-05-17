Бюджеты на льготное лекобеспечение снизились в 26 регионах России

Ряд российских регионов снижают расходы на льготное лекарственное обеспечение. Об этом на VII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство» рассказал начальник Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора Виктор Фисенко.

В частности, в 2017 году ведомство выявило снижение объемов затрат региональных бюджетов на льготное лекарственное обеспечение в 26 субъектах РФ, сообщил он.

Докладчик перечислил некоторые из этих субъектов, где снижение составило более 10%. К ним относятся Калужская, Астраханская, Кировская, Оренбургская области, а также республики Башкортостан, Мордовия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Красноярский и Алтайский края.

Кроме того Росздравнадзор зафиксировал снижение количества льготников за счет того, что они предпочитают выходить из программ льготного лекарственного обеспечения. В 2017 году их число уменьшилось на 2,2%, а за начало 2018 – еще на 1,8%.

Увеличение количества отказников приводит к снижению объемов финансирования, констатировал представитель ведомства. В этой связи он обратил внимание на важность проведения на местах разъяснительной работы, направленной на сохранение гражданами прав на получение набора социальных услуг.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»