PwC: американцы положительно оценивают перспективы Apple и JPMorgan в медицине

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) выяснила, что думают американцы о технологических и сервисных новшествах, которые, по прогнозам аналитиков, в скором времени появятся в индустрии здравоохранения.

За последние полгода в США было анонсировано несколько нетипичных сделок и проектов, способных изменить привычную систему взаимоотношений в отрасли. Аптечная сеть CVS Health приобрела одного из крупнейших медстраховщиков страны – Aetna, а страховая компания Cigna покупает конкурирующую с CVS аптечную сеть Express Scripts Holding.

Apple готовит к открытию пилотную корпоративную поликлинику, а интернет‑ритейлер Amazon, банк JP Morgan и холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета пообещали запустить для своих сотрудников медицинский сервис. Срез мнений о нетипичных альянсах потенциальных потребителей услуг – в инфографике.

Источник PwC

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