«Югмедфарм» открыл производство БАД в Мясниковском районе Ростовской области

В хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области начало работу новое фармацевтическое производство компании «Югмедфарм». На данный момент компания специализируется на выпуске биологически активных добавок (БАД), предлагая потребителям 73 наименования продукции. Что будет выпускать новая площадка, в «Югмедфарм» не раскрыли, сообщает местное издание «ГородN».

Строительство производственно-складского комплекса площадью 14 800 кв. м началось в 2017 году. За время строительства структура собственности компании претерпела изменения: изначально 50% принадлежало Армену Оганяну (представитель строительного и агробизнеса), по 25% владели Эллина Бакланова (оптовая торговля медпрепаратами) и Ирина Гольцова. В настоящее время единственным владельцем является Лиана Геворгян.

Рынок БАД демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным DSM Group, в 2023 году аптечные продажи достигли 127,6 млрд рублей и 415 млн упаковок, показав прирост 13,1% по сравнению с предыдущим годом. При этом аптечные продажи составляют 75% от общего объема реализации такой продукции. На рынке присутствует более 1200 производителей, что создает высокую конкуренцию. По мнению экспертов, успех нового продукта во многом зависит от налаженных связей с аптечными сетями.

Летом текущего года компания «Югмедфарм» получила от Минпромторга РФ разрешение на производство лекарственных препаратов для клинических исследований. Ее продукция реализуется через популярные маркетплейсы «Озон» и Wildberries, а также через сеть «Социальная аптека», входящую в ростовскую ГК «Фармацевт», которая также недавно начала собственное производство БАД.

Ранее сообщалось, что в Азове Ростовской области запланировано строительство завода по глубокой переработке кукурузного зерна, на что потребуется не менее 40 млрд рублей. Проект направлен на импортозамещение крахмала, крахмалосодержащих продуктов, пищевых и кормовых добавок, применяемых в различных отраслях: пищевой, фармацевтической, кондитерской.

gxpnews