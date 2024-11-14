ЯГМУ и «Р-Фарм» разрабатывают новый препарат для лечения желудочно-кишечных инфекций

Ярославский государственный медицинский университет (ЯГМУ) и группа компаний «Р-Фарм» начали совместную разработку антибактериального препарата для лечения желудочно-кишечных инфекций. Проект является частью программы развития российских университетов «Приоритет 2030».

В рамках сотрудничества ЯГМУ и «Р-Фарм» планируют создать пять препаратов для лечения различных заболеваний, включая гастроэнтерологические, кардиологические и неврологические. Разработка будет проводиться ЯГМУ и Центром трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Производство препаратов будет осуществляться на заводе «Р-Фарм Новосёлки».

Ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Хохлов отметил, что программа «Приоритет 2030» стимулирует инновационную деятельность. Он выразил уверенность в успехе проекта и его важности для здравоохранения.

Директор департамента стратегического маркетинга группы компаний «Р-Фарм» Андрей Бурков подчеркнул, что некоторые препараты, включенные в проект, не имеют аналогов на российском рынке. Он также отметил, что компания планирует начать разработку еще двух препаратов до конца декабря.

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