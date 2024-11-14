FDA сняло запрет на КИ вакцины Novavax от COVID-19 и гриппа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сняло введенный ранее запрет на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа Novavax, а также ее отдельных вакцин от гриппа.

О временном запрете на испытания было объявлено в прошлом месяце, после того как участник, получивший комбинированную вакцину, сообщил о симптомах двигательной невропатии, или повреждении нервных клеток, которые контролируют мышцы или движение.

Производитель вакцины сообщил, что предоставил FDA дополнительную информацию, которая включала изменение его показаний на боковой амиотрофический склероз – состояние, которое поражает нервные клетки в головном и спинном мозге. Оценка показала, что симптомы не были связаны с вакциной Novavax.

Таким образом, информация о том, что нежелательная реакция вызвана именно вакциной, не подтвердилась.

Вакцина против COVID-19 от Novavax на основе белка – единственный коммерческий продукт компании. В сентябре 2024 года фармпроизводитель получил разрешение D+FDA на экстренное использование (EUA) ее обновленной версии. EUA позволяет использовать препарат для вакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше.

gxpnews