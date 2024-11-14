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Sanofi, «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и «Алькорфарм» поставят 5 ЛП для «Круга добра»
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан завершил шесть аукционов на закупку жизненно важных препаратов для пациентов фонда «Круг добра».
- Селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.
- Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет.
- Соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера.
- Нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии.
- Аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера.
Компании «Санофи Россия», «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и «Алькорфарм» будут поставлять эти препараты по максимальной цене контракта, так как других желающих участвовать в аукционах не было. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что «Круг добра» расширил перечень закупаемых препаратов, включив в него гилтеритиниб («Ксоспата») от Astellas.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Поставщик
|1
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг
|18 816,00 табл. (шт.)
|15 592,50
|293 388 480,00
|АО «Санофи Россия»
|2
|Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл
|3045,00 (мг действующего вещества)
|220,00
|669 900,00
|АО «Фармстандарт»
|3
|Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл
|270,00 (мг действующего вещества)
|220,00
|59 400,00
|ООО «Алькорфарм»
|4
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|34 800,00 табл. (шт.)
|3292,03
|114 562 644,00
|ООО «Ирвин 2»
|5
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|55,00 мл
|847 883,96
|46 633 617,80
|АО «Фармстандарт»
|6
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг
|150,00 (г лекарственной формы)
|25 813,31
|3 871 996,50
|АО «Фармимэкс»
gxpnews
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