Sanofi, «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и «Алькорфарм» поставят 5 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан завершил шесть аукционов на закупку жизненно важных препаратов для пациентов фонда «Круг добра».

Селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.

Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет.

Соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера.

Нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии.

Аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера.

Компании «Санофи Россия», «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и «Алькорфарм» будут поставлять эти препараты по максимальной цене контракта, так как других желающих участвовать в аукционах не было. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.