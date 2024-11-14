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Sanofi, «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и «Алькорфарм» поставят 5 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан завершил шесть аукционов на закупку жизненно важных препаратов для пациентов фонда «Круг добра».

  • Селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.
  • Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет.
  • Соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера.
  • Нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии.
  • Аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера.

Компании «Санофи Россия», «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и «Алькорфарм» будут поставлять эти препараты по максимальной цене контракта, так как других желающих участвовать в аукционах не было. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что «Круг добра» расширил перечень закупаемых препаратов, включив в него гилтеритиниб («Ксоспата») от Astellas.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Поставщик
1 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг 18 816,00 табл. (шт.) 15 592,50 293 388 480,00 АО «Санофи Россия»
2 Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл 3045,00 (мг действующего вещества) 220,00 669 900,00 АО «Фармстандарт»
3 Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл 270,00 (мг действующего вещества) 220,00 59 400,00 ООО «Алькорфарм»
4 Селексипагтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 34 800,00 табл. (шт.) 3292,03 114 562 644,00 ООО «Ирвин 2»
5 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 55,00 мл 847 883,96 46 633 617,80 АО «Фармстандарт»
6 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 150,00 (г лекарственной формы) 25 813,31 3 871 996,50 АО «Фармимэкс»

gxpnews

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13 ноября, 2024 | Просмотров: 130