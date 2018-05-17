В Госдуме назвали главные проблемы отечественной фармотрасли

В четверг, 17 мая, в Госдуме проходит второе чтение законопроекта, ограничивающего ввоз американских лекарств на территорию России. Предваряя дискуссию, председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил с докладом, посвященным основным проблемам отечественной фармотрасли. Среди них барьеры, препятствующие импортозамещению, и финансирование программы «Семь нозологий» и закупок вакцин.

По его мнению, сегодня в России есть 251 лицензия на выпуск отечественных фармацевтических субстанций, и этого достаточно, чтобы решить большую часть задач импортозамещения. Однако условия для комфортной работы производителей отсуствуют.

«Системный анализ говорит о неповоротливости многих организационных и управленческих технологий: длительных процедур согласования, многомесячных экспертиз, аукционов для единственного поставщика, дороговизне патентования инновационных отечественных препаратов, затруднении клинических испытаний. Эти замкнутые круги необходимо разрывать», – говорит председатель комитета Госдумы.

Необходимо пересмотреть финансирование программы «Семь нозологий», считает Морозов: за 10 лет оно сократилось, тогда как количество больных увеличилось почти на 80 тысяч человек. Соответственно, возникают перебои с поставками лекарств.

Морозов также отметил, что цены госконтрактов на поставку большинства вакцин не повышались с 2010 года и производители постоянно указывают на убыточность производства. «В связи с этим Минздраву надо уделить максимальное внимание поддержке отечественных производителей вакцин с долгосрочным планированием закупок, потому что их производство имеет особый цикл», – объясняет он.

Производство биофармацевтических препаратов и субстанции из плазмы крови человека тоже требует дополнительного финансирования. Морозов указал на то, что утвержденный план производства, предусматривающий 90% российских препаратов, не выполнен.

Состояние российской фармотрасли обсуждается в четверг, 17 мая, в Госдуме в связи со вторым чтением законопроекта «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который предусматривает возможность запрета на ввоз в Россию американских лекарств, у которых на рынке есть аналоги.

Ранее Госдума приняла документ в первом чтении с поправками, согласно которым ограничительные меры не могут распространяться на все жизненно необходимые и важнейшие товары, у которых нет аналогов. В эту категорию входят и лекарства, и медизделия.

Источник: Государственная дума

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