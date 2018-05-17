Елена Максимкина: санкционных списков лекарств от Минздрава не будет

Руководитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, выступая на VII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство» высказалась относительно законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».

«Не могу понять, как вообще могло зародиться желание вовлечь в орбиту санкционных действий здравоохранение, — заявила она. – Право человека на жизнь – самое святое, и любые ограничительные меры, которые касаются этого права, не должны иметь места».

Представитель Минздрава отметила, что хотя в целом и поддерживает риторику законопроекта, выступает категорически против того, чтобы санкционные или контрсанкционные действия затрагивали сферу здравоохранения.

«Если вдруг Министерство здравоохранения обяжут формировать какие-либо санкционные списки, этим будет заниматься уже другой руководитель, который возьмет такую ответственность перед людьми и пациентами, — заключила Елена Максимкина. – Нам уже звонят компании, с беспокойством по этому поводу. Еще раз для всех повторю: списки не формируем и формировать их не будем».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»