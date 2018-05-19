FDA одобрило первый препарат на основе анти-CGRP-антител для профилактики мигрени

Компании Amgen и Novartis объявили в минувший четверг о том, что FDA одобрило препарат Aimovig (erenumab) для профилактики мигрени у взрослых, сообщает FirstWord Pharma. Фармпроизводители отметили, что данный препарат является первым и единственным средством, одобренным FDA специально для предотвращения мигрени.

Президент Novartis Pharmaceuticals Пол Хадсон подчеркнул, что Aimovig – первый в своем роде препарат, воздействующий на кальцитонин-ген родственный пептид (CGRP), и что он продемонстрировал надежную эффективность в отношении целого спектра мигреней.

В компаниях указали, что розничная цена на Aimovig в США ожидается на уровне 575 долл. США за инъекцию, вводимую 1 раз в месяц, или 6,9 тыс. долл. США в год. Ожидается, что продажи препарата в стране начнутся не позднее, чем через неделю. По прогнозам некоторых аналитиков, стоимость годового курса препарата может составить 10 тыс. долл. США.

Комментируя стратегию ценообразования, аналитик компании Jefferies Майкл Йи сказал, что, как представляется, данная стратегия укладывается в надлежащие рамки более низкой цены без учета скидок. Аналитик отметил, что чистая цена на Aimovig с учетом всех скидок может снизиться до 5-6 тыс. долл. США в год. По прогнозам аналитиков, объем продаж препарата достигнет почти 1 млрд. долл. США к 2022 г.

Amgen и Novartis совместно осуществляют разработку и исследования Aimovig в рамках партнерства в области неврологии. В компании Novartis указали на то, что одобрение препарата в ЕС ожидается в ближайшие месяцы.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»