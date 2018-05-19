DSM Group: фармацевтический рынок вырос за 2017 год на 8%

Объем рынка в 2017 году составил 1 629 млрд руб., что на 8% выше показателя 2016 года, такая информация приводится в годовом отчете DSM Group. При этом в долларах и евро также наблюдается рост, впервые за три года. Девальвация рубля 2014–2016 годов приводила к тому, что динамика в иностранных валютах была отрицательная. Наиболее заметное снижение было отмечено в 2015 году, когда курс рубля по отношению к иностранным валютам существенно упал.

Из положительных тенденций аналитики отмечают прирост рынка в натуральном выражении, причем он сравним с динамикой в стоимостном выражении. Таким образом, фактор роста цен в увеличении объема рынка практически отсутствует. На первый план в 2017 году вышло повышение фактического потребления лекарственных средств, то есть рост в упаковках.

На долю «государства» (объем рынка, обеспеченный государственными деньгами – льготное лекарственное обеспечение и госпитальные закупки) приходится около 32% объема рынка лекарств (с учетом парафармацевтики доля чуть ниже – 27%). В 2017 году доля государственных затрат в потреблении ЛП выросла на 1%. В 2016 году она составляла 31,2%. Сильнее всего – на 17% – выросли закупки лекарственных препаратов для лечебно-профилактических учреждений – до 260 млрд руб. На 7% была увеличена закупка лекарств для льготных категорий граждан за счет федеральных средств – до 115 млрд руб. Объем финансирования региональных льготников составил 72 млрд руб., что на 2% выше показателя 2016 года.

Динамика коммерческого сегмента ЛП в последние несколько лет уже не превышает 10%. За 2017 год через аптечную сеть было реализовано 5 066 млн упаковок лекарств на сумму 941 млрд рублей (в розничных ценах). Это на 6,5% выше, чем в 2016 году в стоимостном выражении и на 3,5% в натуральном. Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об улучшении покупательской способности населения и о снижении влияния финансово-экономических факторов на фармацевтический рынок. Прирост рынка в рублях ниже, чем в 2016 году (8,3% к показателю 2015 года). На это повлиял в том числе и низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, который не привел к росту спроса на «сезонные» препараты.

За 2017 год доля оригинальных препаратов составила 36% в стоимостном выражении и 12% в натуральном. При этом относительно 2016 года доля продолжает сокращаться по обоим показателям. Сильнее всего переключение отмечено в госсегменте – около 3% в денежном выражении. В аптечных продажах аналогичный показатель составляет около 1%. Но если потребитель переключается в основном на брендированные генерики, то в госзакупках растут объемы и генериков, реализуемых по МНН.

Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2017 года составила 70% в деньгах и 38% в упаковках. Заметим, что доля импортных препаратов сокращается, тогда как отечественные лекарства увеличивают свой вес на рынке. «Импортозамещение» в большей мере заработало в сегменте госзакупок +2% к доле 2016 года. В коммерческом сегменте доля отечественных препаратов растет более медленными темпами +0,5%.

Практически 50% рынка как в деньгах, так и в упаковках, находится под ценовым регулированием, то есть препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В госсегменте лекарства из данного списка преобладают – около 80%. В аптеках реализуется больше позиций, не входящих в ЖНВЛП, – около 65% в стоимостном выражении.

«Фармацевтический рынок за 2017 год показал стабильность в нестабильных условиях. Ситуация напоминает спящий вулкан, должно рвануть, нокогда , никто не знает. Отсутствие роста доходов населения, законодательные инициативы – все это неблагоприятно сказывалось на рынке.

Разрушились иллюзии незыблемости столпов фармацевтического рынка как в России, так и за рубежом. Привычные нам участники рынка покинули не только рейтинги, но и фармацевтический рынок. Такая ситуация на рынке демонстрирует нам, насколько быстро меняется среда, поэтому нужно постоянно изменяться, соответствовать современным условиям рынка.

Главной задачей как было, так и остается обеспечение населения доступными и современными лекарственными препаратами. И это входит в противоречие с развитием фармацевтической промышленности. На производстве дешевых генериков сложно развиваться и инвестировать. Поэтому продолжается поиск баланса, чтобы и у пациента лекарства были, и промышленность развивалась»,– отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

«Фармацевтический вестник»