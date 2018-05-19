Компания Ipsos Healthcare представила новый исследовательский продукт Pharma-Q в Казахстане

Презентация проекта Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» прошла в Алма-Ате 24 апреля. Первые данные о мнении и практике первостольников и менеджеров аптек представил управляющий директор Ipsos Healthcare Олег Фельдман.

«Исследование практически идентично тому продукту, который мы делаем в России на протяжении 16 лет. Оно сфокусировано на измерении элементов, с помощью которых компании-производители могут продвигать свои продукты в розничном звене: оценке работы Sales Force, рекомендациях и переключениях ЛП провизорами, вовлечении провизоров и покупателей в промоакции и др.», – рассказал он.

Было представлено сравнение установок фармацевтов в России и Казахстане. В частности, первостольники в Алма-Ате отзываются о своей профессии с большей теплотой – 41% респондентов согласен с утверждением «я работаю для помощи людям» против 31% в России. Кроме того, 62% фармацевтов Алма-Аты сообщили, что любят свою работу.

«Фармацевтический вестник»