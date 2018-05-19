Вероника Скворцова и Денис Мантуров сохранили свои посты в новом кабинете министров

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.

Первым заместителем председателя Правительства РФ – министром финансов РФ назначен Антон Силуанов.

Заместителем председателя Правительства РФ назначена Татьяна Голикова. Она будет курировать социальный блок правительства.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сохранила свой пост, который она занимает с 2012 г.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров также продолжит работу на своем посту.

Представляя Президенту РФ новый состав правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев так охарактеризовал членов кабинета: «Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы».

Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время представить всех новых министров коллективам их министерств.

Фото: government.ru

«Фармацевтический вестник»