Вероника Скворцова и Денис Мантуров сохранили свои посты в новом кабинете министров

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.
Первым заместителем председателя Правительства РФ – министром финансов РФ назначен Антон Силуанов.
Заместителем председателя Правительства РФ назначена Татьяна Голикова. Она будет курировать социальный блок правительства.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сохранила свой пост, который она занимает с 2012 г.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров также продолжит работу на своем посту.
Представляя Президенту РФ новый состав правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев так охарактеризовал членов кабинета: «Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы».
Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время представить всех новых министров коллективам их министерств.
Фото: government.ru