Украина ввела санкции против пятнадцати российских фармкомпаний

Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о введении новых санкций против России и продлении ранее введенных. В распоряжении «ФВ» оказался документ, включающий перечень российских компаний, в отношении которых введены санкции. В их числе оказалось пятнадцать компаний, чья деятельность связана с фармацевтической сферой.

В документе под названием «Перечень иностранных субъектов хозяйственной деятельности, к которым применена специальная санкция – временного приостановления внешнеэкономической деятельности на территории Украины», в частности, указаны следующие компании:

АО «Химфармреактив», ООО «Субфарм», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ООО «Петровакс Фарм», АО «Валента Фармацевтика», ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», ООО «Биофармкомбинат», ООО «Герофарм», ЗАО «Фармцентр Вилар», ЗАО «Фарма Вам», АО «Верофарм», ООО «Завод Медсинтез», ООО НПФ «Материа Медика Холдинг», АО «Медхим», ООО «Бион».

Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, который может разрешить национализацию имущества российских компаний на территории Украины.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»