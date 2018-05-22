«Аптеки Удмуртии» войдут в прогнозный план приватизации собственности региона на 2018 год

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики поручено включить ГУП УР «Аптеки Удмуртии» в прогнозный план приватизации собственности региона на текущий год.

С конца 2017 г. учредителем был принят ряд мер для финансового оздоровления фармацевтического предприятия. Была пересмотрена кадровая и ценовая политики, разработаны и внедрены программы повышения лояльности покупателей. Продолжается оптимизация закупочных цен, расширение ассортимента, обучение персонала техникам активных продаж, а также передача неиспользуемых помещений ГУП в аренду.

«По состоянию на 10 мая 2018 года в состав ГУП УР «Аптеки Удмуртии» входят 54 аптеки и 69 аптечных пунктов, охватывающих все муниципальные образования республики, – рассказал «ФВ» министр здравоохранения субъекта Игорь Титов. – Предприятие занимается изготовлением лекарственных препаратов по экстемпоральным рецептам, включая гомеопатические средства, льготным лекарственным обеспечением граждан, закупками специализированного медицинского оборудования и транспорта для учреждений здравоохранения, предоставлением им на безвозмездной основе передвижного мобильного комплекса для оказания медпомощи в удаленных населенных пунктах».

В списке приоритетных задач, поставленных перед ГУП УР территориальным Министерством здравоохранения, – сокращение издержек, увеличение прибыли от основной деятельности и дальнейшее расширение государственной сети аптек.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»