В ОЭЗ под Псковом построят завод медизделий за 1,7 млрд рублей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом к 2019 году планируют построить завод по производству медизделий. Инвестором станет ООО «Бридж финанс сервис», которое намерено вложить в проект 1,7 млрд рублей.

На предприятии будут выпускать контейнеры для сбора биоматериалов, проектная мощность – 22 млн медизделий в год. Ожидается, что выпуск продукции начнется в 2021 году.

Как рассказал исполнительный директор ООО «Моглинский завод изделий медицинского назначения» Сергей Полищук, в перспективе на площадке может быть создано и фармпроизводство. «Мы будем заниматься развитием, например, фармации. Для этого строим также лабораторию в Моглино», – цитирует его слова ТАСС.

«Принято решение получить европейское финансирование, поскольку российские банки неохотно финансируют подобные стартапы. Впоследствии планируем рефинансировать кредиты», – приводит слова Полищука «Псковская лента новостей», добавляя, что партнером по реализации проекта станет инжиниринговая компания FaveaGroup.

ООО «Моглинский ЗИМН» зарегистрировано 11 мая 2018 года. По данным СПАРК-Интерфакс, 95% активов принадлежит московскому ООО «Бридж финанс сервис», у которого среди видов деятельности числятся производство фармацевтических субстанций и медицинских материалов, а также торговля лекарствами. Владелец оставшихся 5% – Сергей Полищук.

ОЭЗ «Моглино» создана в Псковской области в соответствии с постановлением Правительства РФ №729 от 19 июля 2012 года. Регистрация юрлица в Псковском районе – обязательное условие для желающих стать резидентом особой экономической зоны «Моглино». Далее потенциальный резидент должен защитить свой инвестиционный проект на наблюдательном и экспертном советах. Резидент, получающий налоговые преференции (например, первые 10 лет транспортный налог и налог на имущество будут нулевыми), должен вложить в свой проект минимум 120 млн рублей, из них не менее 40 млн рублей – в первые три года. Среди девяти резидентов зоны – производитель фармпрепаратов и субстанций ООО «Псков Фарма».

В апреле 2017 года производитель лабораторной и медицинской техники из Нюмбрехта Sarstedt собирался стать резидентом ОЭЗ «Моглино». Для этого компания зарегистрировала дочернюю компанию в псковской деревне Родина.

Источник: ТАСС

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