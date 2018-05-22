Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Беларуси завод

Китайская фармацевтическая компания Humanwell намерена воспользоваться преимуществами единого рынка лекарств ЕАЭС и построить в Беларуси завод. Об этом руководство компании заявило 19 мая во время встречи с белорусской делегацией, которая участвует в международном семинаре «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем».

Белорусская делегация, в составе которой представитель администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», посетила офис Humanwell. Гости ознакомились с деятельностью этой крупной фармацевтической кампании, которая расположена в городе Ичан провинции Хубэй. Humanwell поставляет лекарства в несколько десятков стран мира и постоянно расширяет выходы на международные рынки.

Три года назад руководство Humanwell побывало в Минске и заключило меморандум о сотрудничестве с «Великим камнем». Китайская компания тщательно изучала перспективы рынка с прицелом на строительство в парке нового предприятия. И вот теперь фармацевтическая компания намерена приступить к обсуждению с белорусской стороной более детальных планов сотрудничества.

Международный семинар «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем» как раз призван активизировать белорусско-китайские экономические связи по самым различным направлениям реализации концепции «Один пояс, один путь». Белорусская сторона на семинаре презентовала инвестиционный и экономический потенциал страны и Брестской области, а также «Великого камня», что вызвало большой интерес китайских компаний. Всего в мероприятии участвует около 100 предприятий и компаний провинции Хубэй, представляющих различные направления деятельности. Провинция Хубэй и Брестская область развивают давние побратимские связи.

belta.by