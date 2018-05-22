Индустриальный парк «Ворсино» – лучшая площадка РФ по работе с резидентами

Аналитический центр «Эксперт» представил второй рейтинг инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон. По данным исследования, индустриальный парк «Ворсино» Калужской области вошел в ТОП-10 рейтинга в категории «работа с резидентами» среди 84-х индустриальных площадок.

В этом году оценивалось 28 параметров. Они разбиты на шесть групп: «Услуги и менеджмент», «Местоположение», «Стоимость ресурсов», «Льготы», «Работа с резидентами» и «Регион локации». География рейтинга – 36 субъектов РФ (год назад было 33). Наибольшее представительство имеют Московская и Калужская области.

По мнению авторов рейтинга, главным итогом стало заметное снижение влияния на интегральный балл экономических достижений субъекта РФ: «Они, безусловно, важны, но, на наш взгляд, не всегда релевантны уровню инвестиционной привлекательности той или иной площадки».

В Агентстве регионального развития Калужской области, которое в свое время стало пионером развития промпарков в регионах (а сейчас располагает двенадцатью площадками, включая две частные, и реализует 200 инвестпроектов) прокомментировали результаты рейтинга.

«Индивидуальный подход, работа единой «проектной командой» – главное правило взаимодействия с любым инвестором. Начав когда-то с новации в виде предложения инвестору готового продукта – земельного участка с необходимой инфраструктурой и логистикой, сегодня здесь подтягиваются к следующему уровню сервиса и уже помогают клиентам с девелопментом, предоставляя список надежных строительных и инжиниринговых компаний, и даже заботятся о его будущих партнерских связях. Когда в Калужскую область приходит новый инвестор, мы стараемся познакомить его со всеми работающими у нас арендаторами, рассказать о кооперационных возможностях», – отметила Анна Трофимова, заместитель генерального директора агентства.

Кстати, помощь в создании кооперации является на сегодня высшим пилотажем паркового сервиса.

gmpnews