Экспериментальный антибиотик lefamulin достиг первичных конечных точек в процессе КИ

В ходе III фазы клинических исследований экспериментальный антибиотик lefamulin австрийской фармацевтической компании Nabriva Therapeutics достиг первичных конечных точек при лечении внебольничной пневмонии средней тяжести у взрослых пациентов, сообщает FirstWord Pharma. Компания намерена направить заявку на одобрение препарата в FDA в IV квартале 2018 г.

В ходе исследования LEAP 2 препарат показал не меньшую эффективность по сравнению с moxifloxacin. Ранний клинический ответ определялся в течение 72–120 часов после начала терапии, клинический ответ определялся через 5–10 дней после завершения исследования.

В сентябре прошлого года Nabriva объявила о положительных результатах первых КИ III фазы, в ходе которых внутривенное и пероральное применение lefamulin показало не меньшую эффективность по сравнению с аналогичными лекарственными формами moxifloxacin с или без linezolid.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»