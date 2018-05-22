«Катрен» до конца 2018 года выкупит свои акции у ЕБРР

Холдинг «Катрен» в 2017 году начал обратный выкуп своих акций у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и планирует завершить его до конца 2018 года.

Об этом говорится в докладе гендиректора «Катрена» Владимира Спиридонова, опубликованном в годовом отчете компании.

За 2017 год доля ЕБРР в «Катрене» снизилась с 15,4% до 5,1%, одновременно с 9,4% до 19,8% возросла доля, принадлежащая дистрибьюторскому подразделению группы – дочернему НПК «Катрен».

Спиридонов отметил, что обратный выкуп акций повлиял на рост долговой нагрузки на компанию, «что оказало определенное влияние на ее деятельность».

Чистый долг «Катрена» за 2017 год вырос в пять раз – до 8,1 млрд рублей. Основной кредитор группы – Сбербанк. Повлиял выкуп и на показатель прибыли, которая снизилась по отношению к предыдущему году на 44% – до 1,4 млрд рублей, указано в отчете. Выручка выросла на 1,6% – до 242,8 млрд рублей.

Выручка фармдистрибьюторского подразделения группы – НПК «Катрен» – выросла на 2,3% при росте рынка на 8,4%, чистая прибыль сократилась на 35% – до 1,7 млрд рублей.

«В 2017 году рост рынка фармацевтической дистрибуции замедлился, что связано с увеличением объема прямых контрактов производителей. Также наблюдались проблемы с платежами крупных аптечных сетей, часть из которых обанкротилась или близка к этому состоянию», – приводятся в отчете слова гендиректора НПК «Катрен» Леонида Конобеева.

Проблемы с платежами повлияли на срок оборачиваемости дебиторской задолженности группы, он увеличился на 6 дней – до 56 дней.

Первый раз ЕБРР приобрел 31,4% акций «Катрена» за $3 млн в 2000 году, а спустя пять лет продал свою долю менеджменту компании за $12 млн.

Второй раз ЕБРР купил 15,4% акций «Катрена» в 2012 году, заплатив 2,9 млрд рублей. Тогда свои доли снизили основные владельцы группы – Леонид Конобеев и Владимир Спиридонов. На конец 2016 года Конобееву принадлежали 52,77% «Катрена», Спиридонову – 21,52%, миноритарные доли были у других менеджеров, следует из списка аффилированных лиц.

Группа «Катрен» основана Конобеевым и Спиридоновым в 1993 году. Объединяет фармдистрибьютора НПК «Катрен» (по собственной оценке, занимает около четверти российского рынка), аптечную сеть «Мелодия здоровья» (17-е место в рейтинге аптечных сетей Vademecum по итогам 2017 года), сервис Apteka.ru, имеет своих дистрибьюторов на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

В конце апреля 2018 года опубликовал годовую отчетность главный конкурент «Катрена» – группа «Протек». Чистая прибыль группы «Протек» по МСФО по итогам 2017 года сократилась на 3,8% – до 5,9 млрд рублей, выручка выросла на 7% – до 258,5 млрд рублей. Во втором полугодии «Протек» ужесточил правила работы с розницей и отказался от партнерства с рядом аптечных сетей, что повлияло на выручку и валовую рентабельность дистрибьюторского направления группы.

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