Лжесотрудники регулятора предложили «скостить» штраф в 10 раз

Новый вид мошенничества придумали в Ростовской области. На днях в одну из аптек в сельской территории зашел посетитель и приобрел препарат, который должен отпускаться по рецепту врача. После того, как первостольник продала лекарство без всякого рецепта, покупатель достал служебное удостоверение сотрудника Росздравнадзора, сообщил, что это была контрольная закупка и что штраф за данное правонарушение составляет 100 тыс. руб. Однако он предложил договориться и закрыть глаза на правонарушение, если ему заплатят 10 тыс. рублей.

Сотрудники аптеки отказались от выгодной сделки и тут же сообщили о случившемся в территориальный орган регулятора.

«Сотрудники Росздравнадзора не осуществляют контрольные закупки лекарственных средств, – пояснила «ФВ» представитель ТО по Ростовской области Елена Нечай. – А привлечение к административной ответственности и назначение штрафа за нарушение лицензионных требований и условий осуществляется только по решению суда. О подобных случаях мы просим в обязательном порядке сообщать в правоохранительные органы».

Напомним, что в 2015 году, представляясь сотрудниками Росздравнадзора, в Ростове-на-Дону мошенники ходили по медицинским и фармацевтическим организациям и просили их руководителей пожертвовать деньги на различные нужды. Такие же предложения поступали и по телефону от имени руководителя ТО регулятора. О том, попался ли кто-то на эту уловку, не сообщалось.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»