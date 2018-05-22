Квартальная прибыль Dr. Reddy’s сократилась на 3,3% на фоне снижения продаж в Европе и США

В IV квартале 2017/18 финансового года прибыль индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories сократилась на 3,3% и составила 3 млрд рупий (44 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 3,8 млрд рупий (56 млн долл.).

Квартальный объем продаж снизился менее чем на 1% – до 35,3 млрд рупий (519 млн долл.), что также ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали 37,1 млрд рупий (544 млн долл.).

За отчетный период продажи дженериков сократились на 4% – до 27,8 млрд рупий (409 млн долл.). Объем продаж в Северной Америке снизился на 6% – до 14,5 млрд рупий (213 млн долл.) на фоне ценового давления. В Европе этот показатель упал на 17% – до 1,7 млрд рупий (25 млн долл.), в основном, из-за срыва поставок. В Индии объем продаж вырос на 7% и составил 6,1 млрд рупий (90 млн долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»