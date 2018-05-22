НФП: разрешение на продажу лекарств в магазинах обосновано только для отдаленных районов

На официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения размещено категорическое возражение Союза «Национальная фармацевтическая палата» против рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации торговыми организациями лекарственных препаратов».

Профессиональная общественная организация считает, что законопроект создает дискриминационные условия для аптечных организаций и индивидуальных предпринимателей в части лицензирования фармацевтической деятельности. Разработчики документа целью его принятия считают повышение уровня доступности безрецептурных лекарственных препаратов для населения, в том числе в отдаленных районах и сельской местности.

При этом, как считают в НФП, в крупных городах и поселках фактически имеется переизбыток аптек, что уже создает условия для неокупаемой деятельности многих аптек и приводит к нарушению правил хранения и отпуска лекарств (из-за нехватки квалифицированных кадров и тотальной экономии, что не обеспечивает гарантию качества лекарств).

«Учитывая, что фактически предлагаемые законопроектом нормы в первую очередь коснутся крупных магазинов и сетевых организаций, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктами, которые не представлены в отдаленных районах и сельской местности, доступность лекарств там не улучшится, а в городах возникнут серьезные проблемы (закрытие аптек, сокращения штата сотрудников и др.). Считаем, что в отдаленных районах и сельской местности — там, где отсутствуют аптечные организации и фельдшерско-акушерские пункты, действительно необходимо применить решения, аналогичные тем, которые предусмотрены в законопроекте, но только в отношении сельских магазинов, отделений Почты России и автозаправочных станций, но со значительным сокращением списка лекарств», — указано в заключении НФП.

«Фармацевтический вестник»