Президент Татарстана Рустам Минниханов предлагает не маркировать дешевые лекарства

Президент Татарстана Рустам Минниханов пожаловался в правительство на систему обязательной маркировки лекарств, сообщает РБК. Обязательная маркировка ​лекарств, пишет г-н Минниханов, увеличивает финансовую нагрузку на производителей ЖНВЛП из-за необходимости переоборудовать производственные линии.

«В результате затраты на упаковку и маркировку продукции из Перечня ЖНВЛП будут сравнимы со стоимостью самого препарата или превысят ее», – делает он вывод, приводя в пример препарат барий сульфат, необходимый для рентгеноскопии. Его производит АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», который расположен в Татарстане, цена препарата в 2018 г. зафиксирована на уровне 16 руб. за 100 г. Если начать его маркировать, цена на препарат вырастет до 22 руб., прогнозирует глава Татарстана.

По его мнению, нужно либо компенсировать производителям траты на закупку оборудования для маркировки, либо освободить заводы, выпускающие продукцию до 50 руб., от маркировки.

Как писал ранее «ФВ», Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность бесплатной маркировки и прослеживания оборота дешевых лекарств из Перечня ЖНВЛП. Маркировка может быть бесплатной для лекарств стоимостью до 20 руб. Пока ценовой ориентир носит предварительный характер и финальных решений не принято.

«Фармацевтический вестник»