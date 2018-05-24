Лента · В России 258 Индийцев приглашают построить в Ингушетии завод по выпуску офтальмологических препаратов

Республика Ингушетия планирует подписать инвестиционное соглашение с ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс» по созданию производства лекарственных препаратов для офтальмологии. Об этом рассказал вице-премьер Правительства РИ Игорь Храновский.

Заключение перспективного сотрудничества должно произойти в ходе предстоящего Петербургского международного экономического форума, который открывается 24 мая. ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс» более 20 лет является эксклюзивным представителем в России индийского холдинга «Аппасами Ассоциэтс» и специализируется на поставках офтальмологического оборудования и медикаментов.

По сведениям портала Rusprofile.ru, прибыль «Вартамана Интернэшнл Тредерс» за 2016 г. составила 3,6 млн руб. На интернет-сайте самой компании лишь указано, что в ее ассортиментном портфеле представлены средства, суживающие и расширяющие зрачок, а также антибиотики.

О том, выпуск каких именно препаратов будет локализован в Ингушетии, пока не сообщается. Известно, что это будет первое подобное производство в России и что в него инвестируют 200 млн руб.

Добавим, что, как и во всем мире, в России наблюдается тенденция к росту офтальмологических заболеваний. По данным Transparency Market Research, мировой рынок офтальмологической помощи в 2018 г. составит 21,6 млрд долл. Ежегодный прирост оценивается на уровне 5%. При этом, по данным экспертов, на рынке офтальмологических лекарственных препаратов доля отечественной продукции не превышает 25%.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»