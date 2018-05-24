В США одобрено применение Arnuity Ellipta у детей

Ингаляционный кортикостероид Arnuity Ellipta компании GlaxoSmithKline одобрен в США для применения у детей с пяти лет 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии при астме, сообщает PharmaTimes.

Регистрационная заявка была подана на основании данных опорного исследования, в котором изучали эффективность и безопасность Arnuity Ellipta (fluticasone furoate) по сравнению с плацебо почти у 600 детей с астмой в возрасте от 5 до 11 лет включительно.

Результаты исследования продемонстрировал статистически значимое увеличение максимальной скорости выдоха (19,5 л/мин.) при применении ингалятора 1 раз в сутки по сравнению с плацебо. В компании также отметили, что профиль безопасности ингаляционного препарата в данной возрастной группе был сопоставим с известным профилем безопасности Arnuity. Согласно сообщениям о нежелательных реакциях, чаще всего среди таковых отмечали фарингит, бронхит и вирусные инфекции.

Порошковый ингалятор Ellipta компании GSK используется для доставки различных лекарственных препаратов для лечения астмы и ХОБЛ во всем мире.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»