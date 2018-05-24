Бывшие владельцы «Казанских аптек» открыли офтальмологическую клинику

В Казани состоялось официальное открытие новой частной офтальмологической клиники «Корд». Интересно, что она «выросла» из магазинов оптики, которые, в свою очередь, были открыты бывшими владельцами «Казанских аптек» с целью диверсификации бизнеса и повышения его рентабельности. Как писал «ФВ», в апреле 2018 г. «Казанские аптеки» перешли под контроль АС «Апрель».

Когда в конце 2016 года «Казанские аптеки» приобрели местную сеть из 40 салонов «Корд оптика», руководители компании признавались, что «рынок оптики более рентабельный, чем фармацевтический, и потому экономически более интересен».

Открытие офтальмологической клиники стало логическим продолжением реализации данной стратегии.

«В отличие от других медицинских центров наша клиника построена на базе сети оптики, – рассказал порталу «БИЗНЕС Online» главный врач «Корда» Антон Демидов. – Со временем у нас существенно выросло количество клиентов, обращавшихся с проблемами, которые нельзя решить при помощи оптики, и тогда стало понятно, что необходима собственная клиника».

Инвестиции в медицинский центр, который будет оказывать медицинскую помощь не только по профилю офтальмология, но и по пластической хирургии, достигли 150 млн рублей. Планируется, что проект окупится за 5 лет.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»