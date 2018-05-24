AstraZeneca судится с «Джодас Экспоим» из-за гефитиниба

AstraZeneca подала в Арбитражный суд Москвы иск к Минздраву и «Джодас Экспоим», российскому представительству индийской фармкомпании Jodas Expoim из Хайдарабада. Речь в иске идет о защите патентных прав AstraZeneca на противоопухолевый препарат Иресса (гефитиниб). «Джодас Экспоим» в апреле 2018 года зарегистрировала предельную цену на свой препарат с гефитинибом.

Иск принят к производству 21 мая 2018 года.

В нем AstraZeneca защищает права на «изобретение, относящееся к производным хиназолина». Из материалов предыдущих судебных разбирательств следует, что речь идет об Ирессе — этот патент истекает в ноябре 2019 года.

Зарегистрированная в апреле 2018 года предельная цена на упаковку таблеток гефитиниба от «Джодас Экспоим» в четыре раза ниже, чем на Ирессу от AstraZeneca: 20,8 тысячи против 84,3 тысячи рублей. Сам препарат «Джодас Экспоим» зарегистрировала в июле 2015 года.

Препарат с гефитинибом есть и у российской фармкомпании «Натива». AstraZeneca с прошлого года судится из-за него с «Нативой», решение по иску пока не принято. AstraZeneca пыталась через суд наложить арест на сырье и готовую продукцию «Нативы» с гефатинибом в качестве обеспечительных мер, но пока безуспешно.

«Джодас Экспоим» – один из уличенных Федеральной антимонопольной службой участников картельного сговора. По мнению антимонопольного ведомтсва, вместе с компаниями «Фармакоппола» и «Сатиком» «Джодас Экспоим» поддерживала высокие цены на торгах в нескольких регионах более трех лет.

Источник: Арбитражный суд Москвы

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