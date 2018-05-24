Фармпром стал лидером по иностранным инвестициям

Фармацевтическая промышленность в 2017 году стала «абсолютным лидером» по привлечению иностранных инвестиций в производство, говорится в исследовании консалтинговой компании EY, проведенном специально к Петербургскому экономическому форуму – 2018.

Прошлый год оказался рекордным по инвестиционной привлекательности российской экономики. Иностранцы вложили средства в 238 проектов – это на 16% больше, чем годом ранее, и вообще самый высокий показатель с момента первой публикации «Исследования инвестиционной привлекательности стран Европы – России» в 2010 году, пишет EY.

Из них 127 – производственные проекты, среди которых с большим отрывом лидирует фармпромышленность (35 проектов), на втором месте – производство машин и оборудования (21 проект).

Причем иностранцы в основном вкладывались не в расширение старых предприятий (36), а в создание новых (202 проекта).

«В 2017 году мы наблюдаем интересную тенденцию: страны Азии проявили большой интерес к российской экономике, их присутствие увеличилось более чем в 2,5 раза. Если в прошлом году в целом на страны Азиатского региона приходилось только 30 проектов, то в 2017 году их количество достигло 76. Лидером по числу проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций впервые стал Китай: число китайских проектов выросло более чем в 3,5 раза – с 9 в 2016 году до 32 в 2017 году. Это самый высокий показатель для инвесторов из Китая за все время проведения исследования», – отмечает Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России.

Лидировавшая в 2016 году Германия отодвинулась на второе место (28), на третьем, несмотря на осложнение международных отношений, – США (19 проектов против 38 в 2016 году).

Наиболее привлекательными для инвесторов регионами остаются Москва и Московская область – здесь сосредоточены 54 проекта (в 2016 году аналогичный показатель был равен 49). В 2017 году значительная часть проектов в указанном регионе (10) пришлась на фармацевтическую промышленность, отмечают в EY.

О новом производственном инвестпроекте в мае 2018 года объявила Ингушетия. Совместно с дистрибьютором офтальмологического оборудования Varthamana International Traders правительство республики планирует локализовать на территории региона производство глазных капель индийской Appasamy Associates. Стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей.

Источник: EY

vademec