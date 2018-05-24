В Москве раскрыт картель поставщиков медизделий на 1,5 млрд рублей

Московское управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор восьми компаний. Они приняли участие в 124 аукционах на поставку медицинских изделий на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Фигурантами дела стали ООО «РМ Эндоваскуляр», ООО «Раймед Трейдинг Групп ПВТ», ООО «Cлоника», ООО «Эксомедик», ООО «Васкуляр», ООО «Балтикамед», ООО «Медицина жизни» и ООО «Инмед».

Почти все эти юрлица, по данным СПАРК-Интерфакс, между собой не связаны и не отличаются большими достижениями в сфере госзакупок, кроме мытищинских компаний «Васкуляр» и «Раймед Трейдинг Групп ПВТ». Обеими компаниями владеет Кумар Раджиев, а совокупный объем выигранных ими контрактов, по подсчетам Аналитического центра Vademecum, в 2017 году превысил 800 млн рублей.

Ведомство установило, что участники картеля обменивались информацией в интересах друг друга, а также отказывались от конкурентной борьбы, что привело к поддержанию цен на торгах. Снижение составило лишь 0,5%–3% от начальной максимальной цены контрактов. В результате медучреждения, отмечают в УФАС, не смогли закупить медизделия по наиболее выгодным ценам.

Компании были признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции). Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.

В апреле 2018 года Главное следственное управление МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело против двух предпринимателей. Они подозреваются в картельном сговоре во время закупок лекарств и медизделий на общую сумму более 576 млн рублей.

Источник: Московское УФАС России

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