На фармзаводе в Серпуховском районе к 2021 году создадут более 320 новых рабочих мест

Подмосковные власти и фармацевтическая компания «Оболенское» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение, согласно которому в октябре в Серпуховском районе откроется завод, а к 2021 году на предприятии создадут более 320 новых рабочих мест, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписал глава региона Андрей Воробьев.

«Ввод в эксплуатацию нового завода, состоящего из двух корпусов: административно-лабораторного и производственно-складского — запланирован в октябре 2018 года. В 2018 году будет создано 230 новых рабочих мест со средней заработной платой 50,7 тысячи рублей. К 2021 году число новых рабочих мест увеличится до 321», — сказал генеральный директор компании Андрей Младенцев.

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в сентябре 1994 года на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии. Предприятие занимается разработкой, производством и продвижением современных качественных лекарственных препаратов. Производство расположено в поселке Оболенск Серпуховского района Московской области.

Компания производит более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты. Качество выпускаемой продукции и система менеджмента качества отвечают требованиям международных стандартов GMPEU и ISO.

По состоянию на 1 января 2018 года численность персонала предприятия составила 510 сотрудников, из которых 328 трудятся непосредственно в Оболенске. Производство осуществляется семь дней в неделю круглосуточно в четыре смены.

В настоящее время «Оболенское» испытывает ограничение своих коммерческих возможностей на рынке в связи с полной загрузкой существующих производственных мощностей. На предприятии в 2017 году была достигнута максимальная производительность в объеме 380 тонн таблет-массы в год, ее увеличение не может быть реализовано в рамках существующего производства из-за ограничений пространства помещений и невозможности их расширения.

Фото: © РИА Новости, Владимир Астапкович

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