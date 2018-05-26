Музей аптечного дела МП «НАС» наградили медалью им. Самуэля Ганемана

Известный французский фармацевт, представительница французской фармкомпании Boiron Мишель Буарон во время визита в Новосибирск отметила Музей аптечного дела «Новосибирской аптечной сети». Награда была вручена директору предприятия Владимиру Машанову.

«Фармацевт – своего рода советник в области здравоохранения. Он осуществляет сопровождение выдачи препарата, который выписал врач, может объяснить, как правильно принимать лекарство, может давать советы общего характера или же предложить дополнительные медикаменты. Ведь очень часто люди заходят в аптеку, чтобы посоветоваться по поводу сохранения своего здоровья», — отметила Мишель Буарон.

Г-жу Буарон удивило число торговых точек в МП «НАС».

«Во Франции нет крупных сетевых аптек, но нашей гостье понятна концепция развития компании в плане расширения товаров для ЗОЖ, открытие медицинского центра», – отметил Владимир Машанов.

По его словам, сеть намерена использовать рецепты травяных чаев из книги, которую подписала г-жа Буарон.

«Они пригодятся для аптечного магазина и фитобара сети, которые готовятся к открытию. Это должно повысить наши продажи», – отметили директор аптечной сети.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»