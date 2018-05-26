Celgene объявила о дополнительной программе обратного выкупа акций

Американская биотехнологическая компания Celgene сообщила об одобрении советом директоров дополнительного выкупа акций на сумму 3 млрд долл., пишет FirstWord Pharma. Кроме того, компания осуществит программу ускоренного выкупа акций на сумму 2 млрд долл. в рамках существующей программы.

Как отметил исполнительный директор Celgene Марк Аллес, обратный выкуп акций отражает уверенность в долгосрочном потенциале компании.

В октябре прошлого года Celgene прекратила два клинических исследования на завершающей стадии экспериментального препарата для лечения болезни Крона mongersen по рекомендации Комитета по мониторингу данных на основании результатов промежуточного анализа целесообразности. Компания также понизила финансовый прогноз на 2020 г. В конце февраля текущего года Celgene объявила об отказе FDA принять заявку на регистрацию препарата ozanimod для лечения пациентов с рецидивными формами рассеянного склероза.

Между тем, в марте с.г. Celgene завершила сделку по приобретению компании Juno Therapeutics за 9 млрд долл., а в январе достигла соглашения о покупке Impact Biomedicines за 7 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»