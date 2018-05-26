Депутаты просят фармпроизводителей сообщать о фактах задержки регистрации и допуска лекарств на российский рынок

Фракция «Единая Россия» предлагает Госдуме обратиться ко всем фармацевтическим компаниям и общественным организациям пациентов с просьбой сообщить обо всех известных случаях неправомерной задержки регистрации и допуска на российский рынок лекарств и медизделий. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по законопроектной деятельности Андрей Исаев 24 мая в своем выступлении в ходе пленарного заседания.

Он анонсировал проведение заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы по этой теме.

«3 июля состоится посвященный этому «правительственный час», – уточнил также г-н Исаев. – Если мы получим эту информацию, наш разговор с Правительством РФ 3 июля станет гораздо более предметным».

Выступая от фракции, депутат подчеркнул, что обсуждение закона о контрсанкциях вновь со всей очевидностью выявило проблемы отечественного лекарственного рынка.

«Он чрезвычайно зависим от иностранных поставок и очень монополизирован», – заявил парламентарий.

Андрей Исаев напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять ситуацию под особый контроль: «Это очень правильное и своевременное предложение, потому что зачастую у нас нет отечественных лекарств не потому, что наши производители не в состоянии их произвести, а потому, что существуют «бешеные» бюрократические процедуры по их регистрации».

В своем выступлении А. Исаев привел пример работы по поступившему в его адрес обращению: «Есть одно очень тяжелое заболевание, отнесенное к числу «Семи нозологий». Долгие годы в нашей стране для его лечения употреблялось только одно лекарство, выпускаемое иностранной фирмой. Когда на законных основаниях российская компания выпустила аналог, он регистрировался со всеми нарушениями сроков, и в момент, когда уже прошли успешные клинические испытания, дополнительно потребовали провести испытания специфической активности».

Депутат отметил, что у него сложилось впечатление, что это делается намеренно для того, чтобы не допустить российскую компанию к участию в госзакупках.

Он рассказал, что после его вмешательства в виде просьбы к Веронике Скворцовой лично заняться этим вопросом лекарство было зарегистрировано, приняло участие в конкурсе. «Российская компания победила, и мы сэкономили два миллиарда рублей, которые были направлены на покупку лекарств для других пациентов», – подчеркнул депутат.

Андрей Исаев напомнил, что в законе «Об обращении лекарственных средств» есть возможности проводить маневры. Например, если лекарство уже 20 лет работает на нашем рынке и кто-то хочет зарегистрировать его аналог, то он должен либо пройти доклинические и клинические испытания, либо сдать отчет о практике использования этого лекарства.

Однако критериев, по какому пути идти, в законе не заложено: долгие и дорогостоящие клинические испытания или сдача нескольких страниц в Минздрав – решать в данном случае чиновнику. При этом можно только догадываться, какими критериями он при этом будет руководствоваться. По мнению парламентария, здесь необходима доработка.

Депутат также отметил, что в условиях санкций необходимо внести в закон жесткие антимонопольные меры, например, запретить требовать в договоре, чтобы дистрибьютор покупал продукцию только у одного поставщика, или запретить в качестве критерия использования приобретенных лекарств руководствоваться санкционными законами.

«Потребуется очень серьезная и напряженная работа по доводке этого закона», – сказал Андрей Исаев.

Фото: duma-er.ru

«Фармацевтический вестник»