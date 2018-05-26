Лента · В России 286 Эксперт: российские торгпредства могли бы помогать фармкомпаниям, настроенным на экспорт

Торгпредства в странах, куда планируют выходить российские фармпроизводители, могли бы помогать готовить регуляторные документы. Таково предложение генерального директора компании «ГЕРОФАРМ» Петра Родионова – в ответ на просьбу заместителя министра Минпромторга России Сергея Цыба подумать, как можно использовать возможности торгпредств, курацию над которыми передали Министерству промышленности и торговли.

Речь об этом зашла во время дискуссии за «круглым столом», прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Можно составить список приоритетных для российской фармпромышленности стран и попросить расположенные там торговые представительства изучить местные регуляторные правила, перевести их на русский язык и предоставить фармпроизводителям, планирующим выходить на рынки этих стран. Это здорово бы сократило время такого выхода и облегчило решение многих вопросов», – подчеркнул Петр Родионов.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»