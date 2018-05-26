В дискаунтерах «Живика» московского региона стартовала программа лояльности

В мае в аптеках-дискаунтерах «Живика» (аптечная сеть «Ригла», ГК «Протек») московского региона начала действовать программа лояльности, предусматривающая как прямые скидки на товары, так и бонусную систему.

Скидки от 5% до 25% предоставляются на 160 наименований лекарственных средств и парафарацевтики. Также в рамках программы предусмотрен список из 73 наименований препаратов, при покупке которых владельцу карты начисляются по 300 бонусов (1 бонус=1 рубль). Ассортимент, при оплате которого можно воспользоваться бонусами, определяется в рамках ежемесячной акции. Планируется, что перечень товаров, на которые по карте постоянного покупателя распространяются дополнительные привилегии, будет регулярно расширяться.

Карточка участника программы лояльности выдается бесплатно при покупке от 500 руб. Ее можно активировать на сайте «Живика», через колл-центр или на кассе. При покупке клиенты могут воспользоваться авторизацией по номеру телефона.

До конца лета программа лояльности станет доступна во всех регионах присутствия бренда «Живика».

В августе «Живика» планирует запустить мобильное приложение, позволяющее участникам программы получать персональные предложения, а также чат-бот, который поможет активировать карту постоянного покупателя и расскажет о новых возможностях, доступных по карте постоянного покупателя.

«Программа лояльности – уникальное явление для формата дискаунтера. Нам удалось сделать торговое предложение для клиентов еще более привлекательным, расширив привилегии на покупку отдельных групп препаратов и марок, а также список персональных предложений. Возможность персонализированной коммуникации позволит регулярно информировать клиентов о наиболее выгодных предложениях. Теперь благодаря карте постоянного покупателя в аптеках «Живика» можно сэкономить еще больше, что очень актуально для конечного потребителя в существующих экономических условиях», – отметила директор формата «Живика» Ольга Кудрявцева.

Справочно

«Живика» – аптеки-дискаунтеры аптечной сети «Ригла», отличающиеся низкими ценами, высоким уровнем сервиса и широким ассортиментом лекарственных средств, включая редкие рецептурные препараты и препараты для лечения хронических заболеваний.

Основная аудитория «Живики» ориентирована на запланированные покупки лекарств по списку. Дискаунтеры «Живика» представлены закрытым форматом торговли площадью 80-100 кв. м, располагают широким выбором лекарственных средств – 14 тыс. наименований (76% всего ассортимента), в основном низкой и средней ценовой категории. Также для удобства клиентов предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратов.

Значительную долю продаж сети составляют лекарственные средства: рецептурные препараты (49%) и ОТС (39%). На сегодняшний день в рамках формата в России действует свыше 150 аптек, из них более 80 – в столичном регионе.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

Фото: aptekazhivika.ru

«Фармацевтический вестник»