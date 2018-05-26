Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил Закон о клинических рекомендациях

В Государственной думе РФ обсудили поправки к закону №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», наделяющие клинические рекомендации статусом обязательных для исполнения. Депутаты единогласно рекомендовали принять законопроект в первом чтении, с последующим устранением замечаний ко второму чтению.

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов поручил создать рабочую группу, в которую войдут парламентарии и представители медицинских некоммерческих организаций.

«Этот законопроект очень нужен отрасли. Идея одобрена президентом. Мы должны реализовать ее блестяще, настолько, чтобы врачи могли ими пользоваться в своей ежедневной практике. Каждый врач должен знать, что он пошагово обязан сделать для лечения того или иного заболевания», – цитирует Морозова пресс-служба Государственной думы.

Если закон будет принят, понятие «клинические рекомендации» войдет в ст. 37 323-ФЗ, описывающую организацию оказания медицинской помощи, наряду со стандартами, положением и порядками оказания медпомощи.

Клинические рекомендации разрабатывают профессиональные некоммерческие организации по отдельным заболеваниям и состояниям (или группам таковых), утвержденным Минздравом. Одобряет их научный совет министерства. Согласно документу, рекомендации должны будут учитываться при разработке стандартов медпомощи – основы деятельности органов исполнительной власти и руководителей медорганизаций при планировании объемов, финансируемых по программе госгарантий.

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Первая редакция документа была опубликована Минздравом 18 марта 2016 года. Финальный вариант законопроекта характеризует клинические рекомендации как «документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медработника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения». Правительство одобрило проект на заседании 19 апреля.

Источник: Государственная дума

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