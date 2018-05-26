Немецкая Sarstedt вложит в производство медизделий в Санкт-Петербурге 750 млн рублей

Компания Sarstedt намерена локализовать в Санкт-Петербурге производство систем для сбора крови. Завод будет построен в 2019 году, сумма инвестиций в проект составит 750 млн рублей.

Об этом говорится в трехстороннем соглашении, которое подписали 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, а также члены совета директоров компании Sarstedt Тимо Шретцмайр и Райнер Шустер.

Компания Sarstedt планирует купить у ВТБ земельный участок площадью 4 га на территории индустриального парка «Марьино», чтобы возвести на нем предприятие по производству медизделий, в основном систем для сбора крови.

Строительство завода начнется в 2018 году, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Тимо Шретцмайр и Райнер Шустер из Sarstedt отметили, что поиск и отбор проекта для инвестиций заняли более года. Преимуществами индустриального парка Марьино они назвали близость к клиентам, доступ к квалифицированному персоналу, хорошо развитую инфраструктуру, высокопрофессиональную управленческую команду и поддержку локализации Санкт-Петербургом.

Георгий Полтавченко заверил, что город будет максимально способствовать созданию нового предприятия.

Ранее компания Sarstedt заявляла о планах стать резидентом особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области.

Sarstedt основана в 1961 году и включает 13 производств в Европе, Северной Америке и Австралии. Компания разрабатывает и производит системы для взятия крови, иглы, всевозможные контейнеры, центрифуги, первичные распределители образцов. Финансовые показатели не раскрываются. По данным портала Hoovers.com, годовой оборот Sarstedt превышает $320 млн. Основным дистрибьютором Sarstedt в России с 1991 года является компания «Гален».

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