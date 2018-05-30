Четверть активных пользователей интернета заказывают лекарства онлайн

Независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research выяснило, что и в каких интернет-магазинах покупают те, кто значительную часть времени проводит онлайн. Для этого опросили 2403 активных интернет-пользователя в возрасте от 20 до 55 лет во всех федеральных округах РФ. Оказалось, что покупки в интернет-магазинах в течение последнего года совершили 90% респондентов. Самая большая доля покупок приходится на одежду и обувь (55%), самая маленькая – на продукты питания (15%). Медицинские препараты заказывает 25% пользователей.

В восьми из десяти категорий лидирует сервис АliExpress, исключение составили две категории – медицинские препараты и книги. В них — безусловное лидерство у Apteka.ru и Ozon.ru соответственно.

По данным исследования, Apteka.ru лидирует в своей категории – именно там заказывают лекарственные средства 37% продвинутых пользователей. Остальные доли поделили Ozon.ru – 15%, АliExpress – 6%, по 5 процентов у iHerb и Аптека от склада, по 2 процента у Joom и Piluli.ru.

Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 г. По данным агентства Data Insight на конец 2017 года Apteka.ru занимала 48% российского рынка онлайн-заказов лекарственных средств и иных товаров. Сервис Apteka.ru несколько лет подряд входит в тройку самых посещаемых аптечных сайтов мира (рейтинг международного аналитического агентства SimilarWeb), а в мае 2018 года Apteka.ru вошла в число лучших социальных проектов России.

Справочно

Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 г. По данным агентства Data Insight на конец 2017 года Apteka.ru занимала 48% российского рынка онлайн-заказов лекарственных средств и иных товаров. Сервис Apteka.ru несколько лет подряд входит в тройку самых посещаемых аптечных сайтов мира (рейтинг международного аналитического агентства SimilarWeb), а в мае 2018 года Apteka.ru вошла в число лучших социальных проектов России.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»