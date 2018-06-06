Российская фармкомпания и французский ученый будут совместно разрабатывать новые подходы в борьбе со СПИДом

Первооткрыватель ВИЧ, французский вирусолог профессор Жан-Клод Шерман по случаю дня памяти людей, умерших от СПИДа, 20 мая рассказал в интервью российским СМИ о совместных усилиях российских и французских ученых по разработке подходов для борьбы со страшным недугом.

Как известно, российская фармацевтическая компания «Материа Медика Холдинг» под управлением профессора Олега Эпштейна разрабатывает релиз-активные препараты, которые уже используются для лечения самых различных заболеваний, в частности и вызываемых вирусами. Данные препараты влияют на иммунную систему, оказывая модифицирующее действие на свои мишени в организме.

По словам профессора Шермана, в настоящее время ученые сотрудничают в области создания нового препарата, который уже прошел успешные доклинические исследования во Франции, и в перспективе может существенно повысить эффективность и безопасность антиретровирусной терапии при их совместном применении.

Кроме того, ученые ведут разработку диагностической тест-системы, которая, по словам французского ученого, может сыграть исключительную роль в стратегии лечения ВИЧ-положительных пациентов. Все дело в том, что согласно данным профессора Шермана, по характеру и течению заболевания всех пациентов можно отнести или к «прогрессорам» (быстрое развитие заболевания), или к «непрогрессорам» (медленное развитие заболевания). Наличие данных тест-систем позволит более персонализировано, а значит эффективно, проводить терапию ВИЧ-инфекции.

Источник публикации: Материа Медика Холдинг

«Фармацевтический вестник»